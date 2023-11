Luego de afirmar que en Puebla no hay cárteles establecidos, el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pidió a los ayuntamientos aumentar la seguridad en sus municipios, ya que es su responsabilidad.

El llamado del mandatario ocurrió luego de que el sábado fueron asesinadas cinco personas en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, perteneciente a la capital, en un enfrentamiento entre ladrones de gas.

“Un cártel establecido acá, no lo tenemos, eso es un tema muy importante, no se ha permitido ni lo permitiremos. Hay incursiones de grupos delincuenciales que se asumen o se ponen algún tipo de nombre".

“Nosotros seguiremos combatiendo con mucha fuerza y, por supuesto, que la capital nunca ha estado sola, la hemos estado reforzando todo el tiempo”, expresó el mandatario poblano.

Recordó a las autoridades municipales que deben tener más policías en las calles y no distraer sus recursos en otras cosas. Agregó que deben contratar más uniformados, certificarlos y gastar más en tecnología contra la delincuencia.

“Los municipios son los primeros respondientes, así lo marca la ley, ellos deberían generar mejores condiciones para estar en el momento inmediato posterior”, dijo en referencia a la presencia policial después de actos criminales.

Indicó que en el caso de Puebla capital se debe hacer una evaluación del trabajo hecho por los mandos de seguridad pública.

“Las autoridades competentes, en este caso de Puebla capital, de poder hacer una evaluación y ellos saben si ratifican o no ratifican a los mandos que tienen, pero de que se tiene que reforzar la estrategia es una realidad”.

Añadió que su administración trabaja en un sistema de videovigilancia para todo el territorio poblano, en el que espera la colaboración de los ayuntamientos.

“Estamos reforzando un tema de videovigilancia para todo el estado, que se dejó abandonado durante años y que hoy vamos a retomar, y buscaremos hacer espejos con los gobiernos municipales para que tengamos más cámaras, mayor alcance de videovigilancia”.

No politizar

Sergio Salomón Céspedes Peregrina también solicitó no politizar el tema de la seguridad pública en el estado.

“Yo creo que es muy importante que el tema de seguridad pública no se politice, que no tenga que ver con temas de propuestas políticas, lo que tenemos que hacer con la seguridad pública es atenderla, combatirla y entrarle todos parejos.

“Aquí no se vale lavarse las manos, por lo menos en mí no estará, yo asumiré la responsabilidad que me corresponde y haré que en su momento los municipios puedan entrarle con todo, si no, también estar haciendo las denuncias pertinentes”, declaró.