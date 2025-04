La Línea 4 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) carece de condiciones óptimas para que pueda arrancar operaciones y con ello darse el cobro en forma del servicio.



Así lo informó el jefe del gabinete estatal, José Luis García Parra, al indicar que si bien ya se cumplió con el proceso de entrega de la obra que fue ejecutada durante el mandato de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aún existen pendientes en materia de infraestructura.



Por esa razón, recalcó que las empresas que tienen a su cargo el proyecto Ramírez & García Constructora S.A. de C.V. e Infralux S.A. de C.V., son las responsables de cubrir todos los gastos que se generen por las modificaciones extemporáneas.



Durante la conferencia de prensa del gobernador del estado, dio a conocer que el pasado miércoles se llevó a cabo una reunión de trabajo con la titular de Carreteras de Cuota Puebla (CCP), Norma Layón Aarún, y la de Planeación y Finanzas (SPF), Josefina Morales Guerrero, para analizar las fallas en este servicio de transporte masivo y se concluyó que la también conocida como Línea Metropolitana no está lista para entrar en funcionamiento.



"En este momento no está en condiciones óptimas para dar el servicio a las poblanas y los poblanos que requieren de esta línea de RUTA (...) Estamos buscando que el pago se absorba por parte del constructor, que es quien hasta este momento no ha podido entregar al 100% esta obra", enfatizó.



Al respecto, el funcionario estatal detalló que faltan detalles como energía eléctrica en algunos de los 22 paraderos que la integran y también hacer adecuaciones para la accesibilidad de los usuarios a las estaciones, ya que admitió en algunos puntos quedó inaccesible.



En este sentido, dijo que el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, está en contacto con las empresas para estar al tanto de la continuidad de la obra y a la vez llevara a cabo revisiones.



Sobre el sistema de cobro en la Línea 4 de RUTA, García Parra no dio detalles respecto a si la empresa Conduent Solution será la que se haga cargo, como en las Líneas 1, 2 y 3.



De esta manera, indicó que falta poco tiempo para dar el anuncio formal del arranque de la Línea 4, por lo que pidió a los usuarios estar al pendiente de cuándo comenzará el cobro de la tarifa de 20 pesos.



"En muy breves días será el anuncio formal de cuándo iniciará este servicio de RUTA para que los usuarios estén preparados, para el cobro en forma", apuntó.



La Línea 4 surgió para cubrir la demanda de transporte en el área metropolitana, conectando sitios claves para trabajadores como el corredor de Finsa a Valsequillo.



El trayecto de 55 kilómetros toca seis municipios: Puebla, Amozoc, Cuautlancingo, Coronango, San Pedro y San Andrés Cholula.