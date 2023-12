El exgobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, reconoció que el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ha logrado la unidad entre los poblanos durante su primer año de administración.

Al asistir al mensaje que el morenista dio con motivo de su Informe de Labores en el Auditorio Metropolitano, Gali Fayad lo consideró un “gran gobernador”.

“Hoy, venimos al informe del gobernador, un gran gobernador, un gran amigo, un hombre que ha logrado la unidad y me dio mucho gusto acompañarlo, me dio mucho gusto que me invitara”, expresó.

También dijo que Sergio Salomón Céspedes Peregrina ha tenido importantes logros en muy poco tiempo.

“Me dio gusto escuchar un informe de unidad para los poblanos y las poblanas y, sobre todo, los logros que se han venido dando en tan poco tiempo”, indicó.

Además de Antonio Gali Fayad (2017-2018), otros exgobernadores invitados fueron Melquiades Morales Flores (1999-2005) y Guillermo Pacheco Pulido (2019).

El 15 de diciembre de 2022, el actual mandatario fue designado por el Congreso de Puebla para ocupar el cargo, tras la muerte por causas naturales de Miguel Barbosa Huerta, dos días antes.

En agosto del año pasado, el entonces gobernador dio a conocer que Antonio Gali Fayad y su administración eran investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE), por presuntas irregularidades en contratos otorgados durante su periodo.