Pidió la Secretaría de Gobernación estatal al presidente municipal de Tianguismanalco, Martín Zanes Cortés, que se ponga a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades tras el atropellamiento de muerte de un joven.

Así lo reveló el titular de la dependencia, Javier Aquino Limón, al señalar que la noche anterior hablaron con el alcalde para que se entregara y su señalamiento quede totalmente esclarecido.

“Si él tiene alguna responsabilidad que la atienda, nosotros vamos a estar muy atentos a dar acompañamiento legal a la familia de la persona que perdió la vida para que no haya impunidad”, dijo.

“Eso es un supuesto, él argumenta que no ha sido responsable, pero no podemos estar en ambigüedad, debe presentarse a la autoridad acompañado de los medios que requiera y demuestre que no tuvo responsabilidad y si la tuviera que se proceda de acuerdo a la ley”, insistió.

Comentó Javier Aquino que hay discrepancias en los datos, pero recordó que el edil ha estado inmiscuido en “arrancones” y excesos por lo que se le invita a que se modere.

Insistió que Segob buscó el contacto, por lo que lo exhortaron a hacer un señalamiento, ya que se iba a generar un problema mayor con la comunidad.

Refirió que había presencia de personas en sus domicilios para exigir justicia, le sugirieron que por su seguridad y la de su familia se pudiera a disposición de las autoridades.

Comentó que había una mesa de trabajo para pláticas sobre un corredor gastronómico en Tianguismanalco, pero el alcalde no acudió, sino su director de obra pública y otros funcionarios.

Aquino Limón dijo que, en caso de que se entregue, ocasionaría algún ajuste en el ayuntamiento, mientras se deslindan responsabilidades por la muerte del joven.

“Es un presunto responsable, es un señalado, no hay algún otro argumento legal, le hacemos el llamado que atienda”, sostuvo Javier Aquino.

La noche del 16 de enero, el alcalde fue acusado de atropellar y matar a un motociclista, sobre la carretera San Jerónimo Tecuanipan-Tianguismanalco.

Testigos señalaron que la victima del accidente circulaba sobre la citada vialidad, cuando fue atropellado por un automóvil deportivo de lujo, color blanco, que circulaba a exceso de velocidad.

El automovilista responsable detuvo su marcha, pidió ayuda y policías a bordo de una patrulla lo ayudaron a escapar, según versiones de pobladores.

El motociclista fue identificado como Miguel Lauro N., de 23 años de edad, quien dejó en la orfandad a un menor de edad, mientras en el lugar fue abandonada la unidad que presuntamente es propiedad del alcalde.

En septiembre del 2023, el edil fue asegurado por agentes de la Policía Estatal, cuando organizó y participó en arrancones o carreras de autos, que se llevaron a cabo en la Vía Atlixcáyotl.