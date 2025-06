Este año, se deben crear las 2 mil 900 bases pendientes por la transición IMSS-Bienestar en Puebla, señaló el coordinador estatal de esta institución, Gerónimo Lara Gálvez.



Esto porque recordó en la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, después de la reunión entre autoridades de Puebla con el director general, Alejandro Svarch Pérez, se dio esta instrucción.



No obstante, el funcionario federal recalcó que para poder concluir este proceso, hay plazos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que se tienen que cumplir para la liberación de los recursos, aunque no precisó cuál es el monto.



Detalló que en Puebla contabilizan 2 mil 933 trabajadores, entre médicos, enfermeras y camilleros, que tienen un contrato precario y esperan la basificación.



En cuanto a las exigencias de homologación salarial, Lara Gálvez precisó que existe un grupo de 430 trabajadores de la Secretaría de Salud catalogados como técnicos e incluye a químicos, trabajo social y odontólogos.



Mientras que en el IMSS-Bienestar hay otras 53 persona que se encuentran en esta modalidad, por lo que se está buscando el mecanismo para lograr su nivelación.



"La instrucción de la presidenta es clara, que se basifique al personal antes de que termine el año, no hay una fecha precisa, pero eso se nos pidió y aquí en Puebla el gobernador sabe de la problemática de los compañeros de contrato y está interviniendo para que se concrete”, apuntó.

Armenta pide duplicar matrícula en universidades

De paso, el gobernador Alejandro Armenta Mier convocó a las universidades públicas y privadas a duplicar la matrícula, a fin de que más estudiantes de Medicina, Enfermería y carreras relacionadas con la salud puedan tener un espacio seguro.



Lo anterior como parte de la reunión que tuvo la semana pasada con el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, en donde se acordó abrir 50 nuevos quirófanos en los hospitales para que alumnos puedan realizar sus prácticas profesionales.



El mandatario estatal solicitó al secretario de Educación Pública (SEP), Manuel Viveros Narciso, que desde este nuevo semestre a iniciar en agosto se garantice el incremento en el número de estudiantes de Enfermería y Medicina.



Hasta ahora se tiene prevista la participación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP).