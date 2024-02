Frente a las recientes observaciones hechas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, argumentó que no se puede hablar de un "desfalco" y dijo que la administración estatal solventará el pendiente por cerca de 700 millones de pesos ejercidos durante 2022, el cuarto año de la gestión del fallecido Miguel Barbosa Huerta.



Durante su conferencia de prensa matutina, recalcó que se cuenta con 30 días, una vez que el gobierno fue notificado, para aclarar la información requerida por la ASF y justo en ese proceso de gracia se encuentran.



Por ello, el mandatario estatal pidió ver el tema con objetividad, ya que en el contexto del proceso electoral que se vive en Puebla "calienta mucho".



"Estamos en un proceso de comprobación y lo que señala la Auditoría Superior de la Federación son puntos y tenemos tiempo para poder comprobarlo. No es un tema definitivo. No podemos nosotros hablar de un desfalco", atajó al señalar que por lo regular falta documentación por entregar.



Además, resaltó que las observaciones del organismo fiscalizador no son solamente para el Estado, sino para los 217 municipios poblanos debido a que ejecutan recursos federales.



Al respecto, el titular de la Función Pública. Juan Carlos Moreno Valle, explicó que el monto auditado por la ASF ascendió a los 50 mil millones de pesos correspondiente a una tercera entrega del año 2022, cuando se tuvo un presupuesto superior a los 100 mil millones de pesos.