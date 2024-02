Ante las críticas de la oposición respecto a que en Puebla habrá elección de Estado, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina respondió que "pueden estar tranquilos" porque no pretende incidir ni en las candidaturas ni en la elección.



Es más, aseguró que tampoco es de su interés "cogobernar" con futuras administraciones, ya que una vez que termine la actual gestión cerrará el ciclo como mandatario de Puebla.



"En verdad, lo digo fuerte y lo reitero, es fundamental que todo mundo sepa que tengo clarísimo mi lugar, mi espacio y mi tiempo, y que no buscaré ni cogobernar ni generar ni incidir en los próximos gobiernos que vienen, ni tampoco en las candidaturas, ni tampoco en los procesos electorales", declaró durante su conferencia de prensa matutina.



En esta tónica, el político aseguró que su único interés, es "entregar una Puebla unida y no dividida", razón por la que dijo aceptará las críticas que provengan de sus opositores, siempre y cuando sean en el ámbito de lo público y que no involucren a la gente.



"Las críticas se valen pero que sea dentro de la cancha de la política. Que se juegue dentro de la cancha pública sin meter a la gente y querer engañarla", espetó.



Fueron Javier Lozano Alarcón e Iván Galindo, voceros del candidato a la alcaldía por la coalición 'Mejor Rumbo para Puebla', Mario Riestra, quienes acusaron intromisión del Estado para los comicios de este año.



A lo que Céspedes Peregrina reviró que esta frase se escucha cada elección y que no le espanta. "Es un tema cíclico, aunque claro si alguien viola la ley que sea castigado", citó.



En tanto, hizo un llamado a los presidentes municipales para que si son coaccionados de alguna forma, se lo informen. "Vengan conmigo, no necesitan voceros, tienen las puertas abiertas y todos tienen mi teléfono", apuntó.



Lo anterior luego de que Nancy de la Sierra, vocera del candidato a la gubernatura del PRIANRD, Eduardo Rivera Pérez, acusó que a los ediles poblanos han comenzado a hostigarlos con el tema de sus cuentas públicas para que apoyen a los candidatos de Morena.