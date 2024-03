Ante la constante actividad del Popocatépetl, se prevé la caída de ceniza en la zona metropolitana de Puebla, Atlixco, el Valle de Serdán y la Sierra Nororiental.



Sin embargo, el semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase Dos.



A través de sus redes sociales, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que se mantiene el monitoreo de la actividad del volcán las 24 horas, a fin de estar alerta por cualquier cambio.



Asimismo, recomendó a la población seguir las recomendaciones oficiales y cuidar de su salud.



En tanto, la Coordinación General de Protección Civil Estatal dio a conocer que el Popocatépetl emitió 28 exhalaciones y registró mil 332 minutos de tremor, además de un sismo volcánico de baja magnitud, lo cual no representó riesgo para la población



Detalló que durante lo que va de 2024, el comportamiento del coloso ha continuado con características similares a partir de julio de 2023, con variaciones de nivel medio a muy bajo.



El organismo precisó que entre enero y febrero se han registrado exhalaciones de muy baja intensidad, y no han ocurrido explosiones en comparación con 2023.



"La actividad que presenta el volcán no ha incrementado ni se han presentado explosiones, tampoco ha alcanzado los niveles de intensidad registrados en los años 1997, 2000-2001, 2012-2013, 2019, 2022-2023", pormenorizó en un comunicado.



Protección Civil indicó que la dispersión de ceniza de las emisiones y exhalaciones, siguen trayectorias en función de la dirección de los vientos. Y exhortó a la población a respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros.