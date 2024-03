El edil de Tianguismanalco, Martín Zanes, sigue en funciones, aún cuando fue vinculado a proceso en libertad por dos delitos.



Así lo confirmó el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, al señalar que, si bien se exhortó al alcalde a asumir sus responsabilidades, goza de derechos políticos que deben ser respetados.



En entrevista, el titular de la Segob detalló que uno de los delitos que pesa sobre Zanes, es su presunta culpabilidad con la muerte de un joven motociclista que fue arrollado en una carretera de Tianguismanalco, mientras que el segundo tiene que ver con la obstrucción de la justicia por el bloqueo del juzgado municipal.



A pesar de ello, dijo que la Segob respetará la autonomía municipal y brindará apoyo al ayuntamiento en caso de ser necesario.



En este sentido, comentó que tuvo acercamientos con los integrantes del cabildo, ante la posibilidad de que puedan solicitar la renuncia de Martín Zanes y darle paso a su suplente.



Cabe señalar que, según las diligencias de la Fiscalía de Puebla, Martín 'N', no sólo mintió a los habitantes, al señalar que él no era responsable del accidente donde murió Miguel "N", si no que además, el edil era quien manejaba el vehículo que arrolló a Miguel 'N'.