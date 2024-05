Continuarán los incendios forestales en Puebla, tanto por la época de calor, como los intencionales, los que ya han afectado más de mil 200 hectáreas de terrenos.

En rueda de prensa, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reconoció que algunas de las quemas las hacen desarrollos inmobiliarios, sobre todo en la zona de Amozoc,

Por lo tanto, pidió a las autoridades municipales a interponer denuncias sobre las quemas provocadas que se están registrando.

Indicó que en su mayoría los siniestros son provocados por el ser humano, entre quemas agrícolas y pastoreo que se salen de control, hasta otros con intenciones de fines comerciales.

Recordó que el pasado 9 de mayo, en la comunidad de Xilotepec, se liquidó un incendio luego de cuatro días, donde tres sujetos fueron sorprendidos realizando quemas para distraer a la comunidad e ingresar a las viviendas a robar.

Incluso, destacó que delincuentes los quisieron rescatar, pero por este tipo de sucesos se dañan riquezas naturales y se gasta recurso, con el trabajo de brigadistas incuantificable, quienes trabajan se empiezan desde que sale el sol, hasta que se va, arriesgando su vida.

“Prevenir este tipo de acciones, que levanten las denuncias contra quienes son responsables”.

Destacó que ha pedido a la consejería jurídica del gobierno estatal que prepare en ley para hacer más puntual la responsabilidad de municipios para denuncias a este tipo de acciones.

“Seguiremos combatiendo los incendios, un reconocimiento a brigadistas”, sostuvo el mandatario estatal.

En lo que va del año se ha registrado 320 incendios forestales

En la rueda de prensa, la secretaria del Medio Ambiente, Norma Sandoval Gómez, detalló que desde el 1 de enero al 14 de mayo, se han contabilizado 320 incendios forestales, con afectación de 11 mil 418 hectáreas en distintos puntos del estado de Puebla.

Destacó que ocho de cada 10 incendios son provocados y su mayoría se ha registrado en municipios como Tlachichuca, Tepatlaxco, Zacatlán y Tlahuapan.

Recordó que en Cuetzalan tan solo se afectaron 1200 hectáreas de campo en menos de una semana, así como el caso de Tetela y Aquixtla, donde fue evidente que fueron provocados.

Destacó por medio de fotografías, que dichas deflagraciones fueron provocadas a la mitad del cerro, por los puntos donde se ubicaron, ya que la separación es bastante, “hubo dolo para prender el bosque”, dijo.

Detalló que ya se han presentado denuncias, dos por las presidencias municipales de Aquixtla y Tetela y tres más, por la Secretaría del Medio Ambiente estatal, en fuego provocado en Aquixtla, La Malinche y Flor del Bosque, que es un área natural protegida.

“Los incendios no paran y mientras las condiciones climáticas no seas favorables, vamos a tener el riesgo si no hay cuidado debido”, destacó finalmente la funcionaria estatal.