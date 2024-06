El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina pidió a los actores y partidos políticos asuman con responsabilidad los resultados de la elección, y no busquen pretextos para “echar a pelear al pueblo” o “ponerle piedras en el camino” a las próximas autoridades.

En su habitual conferencia de prensa de los lunes, el mandatario planteó que se debe ya dejar atrás la elección y la idea de buscar culpables por la derrota de algunos candidatos.

“En los tiempos poselectorales que estamos manejando, que no busquen pretextos, que no busquen culpar a nadie, lo que sucedió en Puebla, es el resultado de una elección inclusiva, participativa, con propuestas, con análisis, con estructura, con visión, y los resultados que se dan son resultado del trabajo de todas las fuerzas políticas”, expresó.

El mandatario poblano comentó que recalcó que en la democracia se gana o se pierde, y que mal harían los candidatos perdedores en “echar a pelear” a los poblanos, ante la inconformidad por los resultados obtenidos el pasado 2 de junio.

“Con un voto se gana o se pierde. No echen a pelear al pueblo. Ni queriendo ponerles piedras a los próximos gobiernos. El pueblo es sabio y se da cuenta quién miente y quién no, quién quiere manipular y quién quiere ayudar, por eso el llamado es para que no adopten posturas incorrectas”, apuntó.

De esta manera, Céspedes Peregrina reiteró su felicitación a los candidatos electos de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT, Partido Verde, Nueva Alianza y Fuerza por México, e insistió en que a partir de ahora se trabaje por la unidad.