Sergio Salomón Céspedes Pergrina y Alejandro Armenta Mier, dieron inicio a la transición de poder en la gubernatura, y aseguraron que será fluida, eficiente y "sin mezquindad", además de que habrá finanzas sanas para que la nueva administración arranque sin tropiezos.



En la que fue su primera conferencia de prensa conjunta, los gobernadores actual y electo se ofrecieron respeto, colaboración y "puertas abiertas" para el cambio de sexenio que se prolongará por los próximos seis meses y se concretará el próximo 14 de diciembre.



De manera particular, Céspedes Peregrina dijo que en el gobierno los "archivos estarán abiertos" y se actuará "sin egoísmos" para facilitar el trabajo al equipo de Armenta.



También señaló dejará finanzas sanas y obras concluidas, a fin de no heredar pendientes a su sucesor.



"Vamos a cerrar sin deuda, con finanzas sanas, para que haya un despegue natural, para que Alejandro Armenta pueda arrancar sin tropiezos y que le rinda mucho el recurso", enfatizó.



En respuesta, Alejandro Armenta señaló que actuará con prudencia, "sin protagonismo", como muestra de respeto a la figura del gobernador de Puebla, a quien reconoció como "el líder político en el estado".



"Este es el tiempo de Sergio Salomón, él es el gobernador, es el líder político en el estado. Voy a ser muy prudente mediáticamente. Voy a respetar la acción del Ejecutivo local. No voy a asumir un protagonismo", expresó.



En esa tónica, deseó que el gobierno vigente concluya con éxito y con ello "trascendencia el proyecto de la Cuarta Tansformación" que comenzó en Puebla.



"Mi consideración, mi respeto y mi apoyo al gobernador", manifestó al calificar a Céspedes Peregrina como un gobernador de "visión democrática y conciliadora".



Somos municipalistas



De paso, los mandatarios se autodefinieron como "municipalistas", por lo que garantizaron coordinación y no imposición con los presidentes municipales, durante el proceso de trancisión.



Aunque advirtieron que alzarán la voz si existen irregularidades, como el hecho de que quieran aplicar el llamado "año de Hidalgo".



"Que no hagan nada extraordinario, que sigan trabajando y hagan lo que marca la ley. Esperamos no llevarnos sorpresas", apuntaron.