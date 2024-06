El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina pidió calma y no especular, tras el ataque a balazos en las inmediaciones de una escuela en el municipio de San Pedro Cholula, donde murió un estudiante y su padre resultó herido.



Dijo que desde su administración están "pendientes" de este hecho violento, donde un hombre que manejaba un vehículo resultó gravemente herido.



Además, confirmó que otra de las menores de edad, que viajaba en la camioneta Toyota Avanza que balearon sicarios en motocicleta, también resultó lesionada.



“Convoco a la sociedad civil a mantener la calma, no dar lugar a especulaciones y atender solamente información oficial”, manifestó.



El mandatario estatal recalcó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya tiene a su cargo la investigación y que pronto dará información precisa.



De esta manera, aseveró que con estas investigaciones se esclarecerá lo ocurrido la mañana de este martes, para dar con el móvil del crimen, una vez que ha existido coordinación con las fuerzas de seguridad de todo el estado y de los municipios involucrados.



"No vamos a bajar la guardia en materia de seguridad, estamos trabajando con mucha firmeza", declaró.



En medio de este escenario, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Alejandro Armenta Mier, reiteraron que la seguridad y la gobernabilidad serán temas medulares del periodo de transición en el Gobierno de Puebla.



Juntos recalcaron que se trabajará con los presidentes municipales en los 217 municipios.



El domingo pasado al recibir su constancia de mayoría en el Instituto Electoral del Estado (IEE), Armenta Mier habló de iniciar la etapa de la "nueva gobernabilidad" en Puebla.



Mientras que Céspedes Peregrina hizo hincapié respecto a que en el gobierno estatal "la prioridad número uno es seguridad, la segunda es seguridad y la tercera es seguridad”.