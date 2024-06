Una vez que llegó a su fin la concesión de la Exhacienda de Chautla con el Hotel Misión Grand, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que ya se recuperó el inmueble histórico, a pesar de que la empresa “no quería desalojar ni cumplir con los compromisos”.

Tras una gira de trabajo por el municipio de San Pedro Cholula, el mandatario estatal declaró en entrevista que el permiso para la cadena hotelera que ofrecía los servicios de hospedaje, alimentos, spa y alberca, venció desde el pasado 22 de mayo.



“Había una concesión que se había vencido y que no querían desalojar las personas ni cumplir con lo que tenía de compromiso; finalmente se logró la recuperación y estaremos viendo cómo se genera una mejor administración a la brevedad”, apuntó.



Lo anterior, después de que el organismo Convenciones y Parques de Puebla declaró la extinción del título de concesión otorgado a la persona moral denominada Prohomi S.A. de C.V., y se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, con fecha 18 de junio.



Al respecto, el mandatario poblano comentó la Exhacienda, localizada en el municipio de San Salvador el Verde, se volverá a concesionar, y se hará a través de una convocatoria pública.



En este sentido, argumentó que más allá de si el Estado tiene o no la capacidad para administrar la Exhacienda, hay empresas profesionales que se dedican a operar sitios turísticos como Chautla, que requiere de mantenimiento y promoción continuas.



Sobre si el Hotel Misión Grand podría hacerse acreedor a una sanción por resistirse a entregar el inmueble histórico, dijo que simplemente "terminó su tiempo", y rechazó haya causado afectaciones, “todo está en orden”, dijo.