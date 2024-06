Tras el bloqueo registrado en el Periférico Ecológico, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina pidió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dialogar con vecinos del Fraccionamiento Haras del Bosque, inconformes por el corte del servicio, a fin de evitar que ocurran "desgracias".



Posterior a inaugurar la ampliación a cuatro carriles de la Avenida Alfredo Toxqui que conecta a la carretera Puebla-Canoa, concedió una entrevista donde hizo un llamado a actuar con la razón y a que se atienda la demanda de los manifestantes para evitar la obstrucción de las vías de comunicación.



“Que la Comisión se siente con ellos, que lo analicen, pero que no hagan ese tipo de cierres, se puede quedar un camión sin frenos u ocurrir otro tipo de desgracias con una mayor afectación, y hay que asumir cada quien sus propias responsabilidad y compromisos”, enfatizó.



Minutos antes durante el evento de inauguración, el mandatario estatal mencionó el hecho y conminó a la población a no caer en acciones que generen malestar como la protesta en Haras del Bosque por el corte de energía eléctrica, o los bloqueos a vías de comunicación por los temas del campo y agua, donde el objetivo es "echar a pelar al pueblo'.



“Lo más fácil es echar el cerillo, pero después quién apaga el montón de paja”, opinó.



Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobernación, Javier Aquino Limón reportó que desde las 9:30 de la mañana se estableció una mesa de negociación en la Delegación Oriente de la CFE, y se espera lleguen a un acuerdo con los vecinos en las próximas horas.



Señaló que el personal de la dependencia acudió al lugar para reunirse con los colonos afectados, y se logró la liberación del carril con sentido a Amozoc.



A primera hora de este viernes un grupo de personas cerraron el Periférico Ecológico, a la altura de Flor del Bosque, con sentido a Tehuacán, en protesta por la falta de energía eléctrica desde el día de ayer.



De acuerdo con sus primeras declaraciones, los responsables del problema son los administradores del conjunto habitacional, quienes tendrían una deuda pendiente con la CFE, aunque los vecinos alegan que no se respetaron los contratos individuales cuyos pagos están al corriente.