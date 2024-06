Vecinos del Fraccionamiento Haras del Bosque levantaron el bloqueo que mantenían en el Periférico Ecológico, en protesta porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les suspendió el suministro de energía eléctrica.



Luego de casi cinco horas y tras una reunión que sostuvieron con personal de la Secretaría de Gobernación (Segob), finalmente la tarde de este viernes liberaron la vialidad.



Por medio de redes sociales, la dependencia estatal informó que los manifestantes decidieron reabrir ambos sentidos el Periférico, después de participar en una mesa de diálogo con la Dirección General de Gobierno, y de Delegaciones.



Al respecto, el titular de la Segob, Javier Jiménez Aquino destacó que el gobierno del estado "es de puertas abiertas", y recalcó que se privilegió la "paz social".



Sin embargo, no precisó cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron.



Cabe señalar que tras el bloqueo registrado en el Periférico Ecológico, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina pidió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dialogar con vecinos del Fraccionamiento Haras del Bosque, inconformes por el corte del servicio, a fin de evitar que ocurrieran "desgracias".



El morenista hizo un llamado a actuar con la razón y a que se atienda la demanda de los manifestantes para evitar la obstrucción de las vías de comunicación.



“Que Comisión se siente con ellos, que lo analicen, pero que no hagan ese tipo de cierres, se puede quedar un camión sin frenos u ocurrir otro tipo de desgracias con una mayor afectación, y hay que asumir cada quien sus propias responsabilidad y compromisos”, enfatizó.



Fue a primera hora de este viernes cuando un grupo de personas cerraron el Periférico Ecológico, a la altura de Flor del Bosque, con sentido a Tehuacán, en protesta por la falta de energía eléctrica desde el día de ayer.



Según declararon, los responsables del problema son los administradores del conjunto habitacional, quienes tendrían una deuda pendiente con la CFE, aunque los vecinos alegan que no se respetaron los contratos individuales cuyos pagos están al corriente.