Dos temblores sorprendieron este domingo a los poblanos, sin que se reporten daños a viviendas o inmuebles históricos, y tampoco víctimas mortales.



La Coordinación General de Protección Civil estatal informó que, con base al Servicio Sismológico Nacional, el primer sismo se dio este 23 de junio a las 11:15:15, al suroeste de San Marcos, Guerrero, con una intensidad de 4.0 grados en la escala de Richter



Mientras que un segundo movimiento telúrico se registró casi inmediato con una magnitud de 5.2.



A pesar de la corta distancia entre el epicentro y el estado de Puebla, la sensación fue mínima en la zona centro y sur de la entidad, en los municipios de Huejotzingo, Atlixco, San Andrés y San Pedro Cholula, Izúcar de Matamoros, Puebla capital, Huehuetlán el Grande, Cuayuca de Andrade, Chietla, Acatlán de Osorio, Santa Clara Ocoyucan y Coronango.



Cabe señalar que el sismo no activó la alerta sísmica, toda vez que la estimación de energía durante los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos.



A través de la Secretaría de Gobernación estatal (Segob) se reportó que se llevó a cabo un monitoreo, a cargo de las coordinaciones regionales y unidades municipales de Protección Civil, sin que se hallaran afectaciones en el estado.



El titular de la dependencia, Javier Aquino Limón reportó saldo blanco en Puebla, aunque refirió que el personal continúa con la revisión.



"Seguimos monitoreando para estar completamente en condiciones de declarar que no hubo daños. Estamos atentos”, manifestó.



Recalcó que el temblor fue casi imperceptible en la zona del centro-sur de la entidad poblana, por lo que no dejó aparentemente daños materiales y humanos que lamentar.