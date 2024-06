En medio del asesinato de María Elianet Sandoval Castillo, presidenta del DIF municipal de Acteopan, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina reveló que Álvaro Tapia Castillo, actual presidente municipal y presunto culpable del feminicidio de su esposa, está en calidad de prófugo.



Al respecto, aseguró que no se brindará protección al edil en funciones y, si es hallado responsable del asesinato de María Elianet, deberá aplicársele todo el peso de la ley.



"Están corriendo las investigaciones y se llegará hasta las últimas consecuencias. En este gobierno no se va a proteger a nadie”, declaró en entrevista posterior a inaugurar el Parque de la Familia en Tepeaca.



En este sentido, el mandatario estatal comentó que hasta este momento no se tienen datos sobre el paradero de Tapia Castillo, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya realiza las investigaciones necesarias para esclarecer el caso.



Según las primeras versiones, el alcalde de Acteopan y su esposa se encontraban en Izúcar de Matamoros, cuando tuvieron una discusión y María Elianet decidió bajarse de la camioneta en la que viajaban, para enseguida ser arrollada por su esposo, quien se dio a la fuga sin dejar rastro.