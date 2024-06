La Orquesta Filarmónica de Puebla (ORFIP) informó que su director Héctor Antonio Centeno López, renunció al cargo, luego de que fuera acusado de abuso sexual por varias mujeres.



Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, la ORFIP puntualizó que la separación del cargo fue voluntaria.



"Debido a los acontecimientos ocurridos el pasado 23 de junio de 2024, durante nuestro concierto La Féte de la Musique, informamos que el director general ha decidido separarse voluntariamente de su cargo para atender personalmente las acusaciones en su contra”.



Además, en el documento se señala que la institución musical continuará con sus actividades normales, debido a que este suceso no altera su agenda.





En cuanto a quién quedará al frente de la ORFIP, se dio a conocer que Ángel Vélez, fue designado como nuevo director general, quien “asumirá sus funciones de manera inmediata”.



Al respecto de este tema, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina se pronunció porque la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla inicie una investigación y si se concluye que Héctor Antonio Centeno es culpable, "que asuma las consecuencias".



En este sentido, el mandatario estatal aseguró que el Estado no protegerá a nadie.



"Que corran las investigaciones y si hay responsabilidades que las asuma quien las cometió, el gobierno del estado no tapará a nadie”, apuntó al señalar que se verificará también si el caso está vinculado a asuntos gubernamentales, por lo que la Función Pública ya indaga.



Fue el domingo pasado, cuando durante el “Concierto Petite. La fete de la musique” realizado por la Orquesta en el Museo Barroco, un grupo de mujeres protestaron con pancartas acusando al exdirector.



“Es muy importante que haya mucha transparencia. La reputación de una persona debe ser intocable y me refiero, empezando por las víctimas”, declaró el gobernador de Puebla.