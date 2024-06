En Zacapoaxtla el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina aseguró que busca heredarle al mandatario entrante Alejandro Armenta Mier, "una Puebla en paz y unida" para que no "pierda el tiempo" en resolver "peleas estériles".



Al entregar apoyos para el campo a campesinos, recalcó que la elección ya terminó y que es momento de cerrar filas "por el bien de todos".



En esa tónica, señaló que "la división no nos sirve y generan retraso", por lo que consideró las autoridades salientes y entrantes deben dar "muestra de civilidad".



"Es el momento de mostrar el verdadero liderazgo, reconociendo y reencontrando a todos los poblanos", expresó.



De esta manera, exhortó al presidente municipal Evelio Navarro Lara, quien buscó la reeleción bajo las siglas del PRI, y al alcalde electo del Partido Verde, Margarito Rojas, den muestra de civilidad y lleven a cabo una transición ordenada.



"Le quiero entregar un estado en paz a Alejandro, unido, fortalecido, y que no se pierda el tiempo en peleas estériles, insisto, la elección ya pasó", manifestó.



Inversión en campo y educación

De la inversión realizada para el campo, el mandatario estatal reportó un monto global de 8 mil millones de pesos en la actual administración, contra 4 mil millones del sexenio pasado.



Mientras que para educación, mencionó se han destinado 163 millones de pesos para el mejoramiento de 18 Centros Escolares, además de la construcción de sedes de la Universidad Pedagógica Nacional en Hueyapan, Huehuetla, Huixcolotla y Huauchinango.



También 44 millones de pesos para el mantenimiento de Colegios de Bachilleres, y otros 17 millones de pesos para la mejora de aulas y complejos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).



La edificación de Ciudad Universitaria 2 (CU2) y del campus del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la capital poblana, fueron otras de las obras presumidas por Céspedes Peregrina.



"En la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, yo abracé la lucha de la desigualdad, y no hablo de comunismo, sino del punto donde coincidimos todos, que es la educación, y en que todos los niños de Puebla puedan llegar a la universidad", expresó en su mensaje este domingo durante su gira por la Sierra Norte .