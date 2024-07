A punto de concluir el sexenio, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina negó que tenga el interés de iniciar una venganza en contra del excandidato de Fuerza por México a la alcaldía de Chignahuapan, Juan Lira Maldonado, alias ‘El Moco’, quien acusó persecución política en su contra ejercida por el gobierno.

Durante su habitual conferencia de prensa de los lunes, dijo que él no recurrirá a revanchas de este tipo y tampoco “utilizaría las instituciones” para persecuciones políticas.

El morenista dijo que buscó mantenerse respetuoso del pasado proceso electoral y que ahora que se tienen autoridades electas seguirá la misma línea.

Lo anterior, luego de que Juan Lira denunció que la elección en Chignahuapan fue comprada por la administración estatal para colocar al candidato de Morena, Juan Rivera Trejo, ante lo cual amenazó con desatar la violencia en esta región, si no respetan su triunfo, tras ser invalidada la elección.

El excandidato fue acusado de diversos delitos y hay investigaciones en su curso, a lo que respondió que es parte de una persecución por parte del Estado para desacreditarlo.

En este sentido, el mandatario estatal informó que los procesos judiciales están a cargo de la Fiscalía General de Justicia (FGE) y del Poder Judicial, mientras que el tema electoral es atendido por el Instituto Electoral del Estado (IEE) para convocar a elecciones extraordinarias.

Incluso señaló que las averiguaciones en torno a ‘El Moco’ iniciaron previo al proceso electoral, razón por la sugirió revisar los antecedentes de este caso, antes de emitir juicios sin fundamento.

“Nosotros no generamos ningún tipo de venganzas con nada ni con nadie. Y si fuimos respetuosos de no estar metidos en esta elección, tampoco estaremos jamás utilizando a las instituciones. Sería interesante checar desde cuándo se está llevando este tipo de proceso (…) si no inició después de lo electoral habrá que ver con mucha investigación de qué se trata, cuáles son los antecedentes y cuándo empezaron ese tipo de procesos”, declaró.

El pasado 27 de junio el excandidato Juan Lira no acudió a comparecer ante un juez, donde se le notificaría de los delitos que le son imputados, y en consecuencia se le giraría una orden de aprehensión.

También se tuvo conocimiento de que ‘El Moco’ tramitó un amparo federal para evitar cualquier acción en su contra, tras ser ubicado como líder huachicolero en Chignahuapan, y culpable de homicidio y narcomenudeo, por los que fue aprehendido en 2020 pero dejado en libertad poco tiempo después.