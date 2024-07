Ante la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) para que se tipifique el delito de linchamiento y se actualice el protocolo de actuación en Puebla, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que respeta las observaciones y el gobierno ya las revisa.



Entrevistado en las inmediaciones del Congreso local, el mandatario aseguró que asumirá con responsabilidad las implicaciones de la recomendación, aunque advirtió si hay apreciaciones incorrectas no las aceptará.



"Nosotros no le tenemos ningún temor al tema de las recomendaciones, asumamos nuestra responsabilidad, lo que tengamos que corregir lo corregimos y en donde no, no lo vamos a aceptar. Lo que sí tengamos con certeza y claridad, lo haremos hacia adelante”, manifestó.



De manera particular, el mandatario emanado de Morena defendió que en Puebla se han respetado los derechos humanos y que su administración atenderá el posicionamiento del presidente del organismo, Félix Cerezo Vélez.



Sin embargo, pidió a la CDH valorar también las acciones del Ejecutivo, en el sentido de reconocer cuántos linchamientos han logrado evitar las autoridades estatales y municipales, ya que “son muchísimos”.



Asimismo, recalcó que es un fenómeno complejo, debido a que cada caso tiene sus características y propias circunstancias, motivo por el que las Secretarías de Gobernación (Segob) y de Seguridad Pública (SSP) cuentan con un protocolo a seguir.



Ante ello, Céspedes Peregrina recalcó que el gobierno revisará en qué sentido se emitió la recomendación y en función de ello determinar posibles correcciones.



“Por supuesto que nos duele cualquier acto como estos (linchamientos) y seremos respetuosos de su opinión, esperemos que sean respetuosos de lo nuestro”, expresó.



Dijo que los linchamientos se deben atender también desde la conciencia ciudadana, adicional a que requieren de atención inmediata por parte de los primeros respondientes (ayuntamientos) para que den avisos oportunos a las autoridades estatales, y de esa forma prevalezca el sistema de justicia y los ciudadanos, no caigan en la tentación de hacer justicia por propia mano.



En este sentido, el gobernador de Puebla refirió que varios casos de linchamientos ocurrieron en juntas auxiliares, donde por lo regular se carece de infraestructura para dar respuesta a estas situaciones, pero eso no significa que los ayuntamientos sean omisos ante los homicidios tumultuarios.



Ayuntamientos deben asumir su responsabilidad



Al respecto, el secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón argumentó que en Puebla sí "se ha avanzado" en la atención de intentos de linchamientos.



Ejemplificó que en 2019 hubo más de 400 casos, mientras en lo que va de 2024 solamente se han registrado 17, el más reciente en junio pasado en San Jerónimo Coyula, en el municipio de Atlixco.



Dijo que por iniciativa propia y no por recomendación de la CDH, la Segob da capacitaciones en los municipios.



No obstante, destacó que a la hora de activar el protocolo de atención, surgen muchos factores y también la falta de policías municipales certificados puede entorpecer las acciones.



Por ello, exhortó a los ayuntamientos a capacitar a su personal, ya que son los primeros respondientes. Dentro de esa cadena, dijo se debe incluir a los ediles auxiliares.