En medio de la polémica por la despenalización del aborto en Puebla, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina negó que exista "línea o presión" para que el Congreso se pronuncie sobre el tema.



Entrevistado en el Congreso local a donde acudió para el homenaje póstumo del dirigente de Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Navarro Corro, el morenista refirió que será respetuoso de las decisiones que asuman las y los diputados locales y rehusó dar su opinión sobre la interrupción legal del embarazo.



“Respeto absoluto a las posiciones de cada quien, por eso en mi posición tengo que ser muy respetuoso y no pronunciarme para que ellos puedan elegirlo libremente”, manifestó.



De esta manera, el mandatario poblano afirmó que no influirá para que haya una legislación a modo, ya que el voto de los diputados es libre, y disponen todavía de tiempo suficiente para abordarlo.



Incluso, sugirió que de ser necesario, pueden convocar a una sesión extraordinaria.



Fue el miércoles 3 de julio cuando un grupo de médicas de la red de la salud Salvemos Miles de Vidas, llamó al Poder Legislativo a despenalizar la interrupción del embarazo, a fin de que mujeres y niñas no recurran a prácticas riesgosas.



Las especialistas advirtieron que entre las consecuencias por someterse a los procedimientos, es que llegan a las unidades médicas del estado con hemorragias e infecciones. En datos duros, mencionaron que de un total de 275 casos de abortos registrados, 78 mujeres perdieron la vida por complicaciones, de 2002 a 2022.