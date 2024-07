Ante el rechazo para permitir que opere un relleno sanitario en Tehuacán, se ha generado un “hoyo financiero” en este municipio, advirtió el gobernador Salomón Céspedes Peregrina.



Señaló que el gasto que hace el ayuntamiento para trasladar la basura a Ciudad Serdán es "muy alto", y por ende, afecta al presupuesto municipal.



“A Tehuacán le han hecho un hoyo financiero del tamaño del mundo, con el no permitir que se instalen los rellenos sanitarios, no saben si van a estar con normas o sin normas”, apuntó.



En esa tónica, el morenista dijo que resultaría “muy interesante” saber cuánto paga la administración de Pedro Tepole Hernández, por enviar los desechos hasta otra región, dinero que podría ser utilizado para obras y servicios en Tehuacán.



“Todo ese dinero no lo paga el presidente de su bolsa, se paga del erario, lo cual representa menos servicios, porque el presidente tiene que estarlo llevando hasta Ciudad Serdán", lamentó.



El mandatario estatal consideró que la falta de este servicio en Tehuacán es como un “círculo vicioso”, motivo por el que hizo un llamado a los habitantes para que hagan conciencia respecto a daño financiero y también al medio ambiente que esto representa.



Ello, debido a que existen grupos que todavía se oponen a la operación del relleno de Santa María Coapan, lo que Céspedes Peregrina advirtió ha generado mayor contaminación en la localidad.



Sobre el tema, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot), Norma Sandoval Gómez, dio a conocer que el asunto ya se planteó en una reunión con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).



Señaló que se buscan alternativas para solucionar el problema, luego de que en el 2022 la Semarnat clausuró el tiradero de Santa María Coapan tras concluir su tiempo de vida útil.