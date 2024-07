Las piezas de la exposición "Descubriendo el Vaticano" que fueron presentadas en el Museo Internacional del Barroco (MIB) en 2022, ya fueron localizadas y recuperadas por el Gobierno de Puebla.



El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina habló sobre el manejo que se le dio a las piezas de arte sacro que fueron exhibidas en Puebla, las cuales fueron en su momento prestadas a Coahuila por la anterior administración sin autorización.



Por lo anterior, negó que haya negligencia por parte de su administración, y recalcó que el problema se dio por un convenio irregular que generó la dirección anterior de Museos Puebla con otro estado.



Por el contrario, defendió que la actual titular, Anel Nochebuena no había sido notificada de este convenio, razón por la que desconocía dónde estaban las piezas.



A raíz de esta situación, reconoció hubo conflicto con representantes del Vaticano e incluso una sanción económica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), misma que no se cubrió al resolver que no fue responsabilidad del actual gobierno.



Luego de aclarar el tema, Céspedes Peregrina dijo que las piezas fueron regresadas a Puebla, y se encuentran a la espera de que el Vaticano pueda recogerlas conforme el protocolo oficial.

Hay que decir la exposición “Descubriendo el Vaticano” fue inaugurada en el Museo Internacional del Barroco (MIB) el 19 de diciembre de 2022.



Eran 91 piezas entre relicarios, relieves, estatuas, pinturas y lámparas de aceite, provenientes de la Archibasílica de San Juan de Letrán de Roma, Italia.



Pero las obras más relevantes de la muestra fueron: “La Cruz Procesional”, el cuadro denominado “La Anunciación” de Marcello Venusti, así como las indumentarias eclesiásticas de la “Capa pluvial” y “Casullas”.