El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se dará un “pago justo” para los ejidatarios de Ignacio López Rayón que mantienen un plantón en la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan.



En su conferencia de prensa matutina, dio a conocer que el monto a indemnizar lo establecerá el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).



"Se hará de manera profesional, sin actuar de manera mafiosa (...) Vuelvo a hacer un llamado a los campesinos que nos tengan confianza que, lo que se acordó con ellos se les va a garantizar, nada más que tiene que ser lo justo”, apuntó.



En ese tono, el mandatario federal pidió a los manifestantes tener “confianza” y no dejarse influenciar por los abogados que solo quieren “sacar raja”, al buscar un pago mayor.



"Hay unos abogados que quieren sacar raja, que quieren lucrar, el llamado a los campesinos es que si tienen derecho y si es un asunto justo, no se preocupen”, enfatizó.



De manera particular, López Obrador dijo que “sin que haya espionaje” o "represión", saldrá a relucir la verdad de quiénes están detrás de los bloqueos carreteros.



En ese sentido, acusó que desde la derecha desean que el gobierno responda de forma autoritaria o con mano dura, cuando para resolver cualquier problema lo primero debe ser conciliar.



“No queremos reprimir, eso es lo que están pidiendo los conservadores, quieren mano dura, son muy hipócritas, no es que quieran mano dura o que realmente les afecte, lo que quieren es que actuemos mal, en forma autoritaria y represiva, para que ellos mismos nos acusen de intolerantes, ineficientes. Ya los estoy viendo, los conozco de tiempo atrás, no cambian”, recalcó.



Los campesinos inconformes desataron bloqueos en la autopista y en la carretera federal México-Puebla, el Arco Norte y la Apizaco-Tlaxcala, así como en la Tlaxco-Tejocotal, como vía para ejercer mayor presión contra la autoridad y que se resuelva su demanda para el pago de predios para la construcción de todas esas vialidades.