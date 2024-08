La Línea 4 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) se hará con recursos propios del gobierno de Puebla, debido a que la federación no ha dado respuesta sobre la aprobación de una partida por 328 millones de pesos para el proyecto.



El subsecretario de Infraestructura, Jesús Aquino Limón explicó que se ha gestionando sin éxito el recurso a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para la ejecución de la tercera etapa, por lo que es posible que la administración estatal absorba el total de la inversión por 875 millones de pesos.



De paso, adelantó que por ser un trayecto más largo para poder comunicar seis municipios del estado el pasaje podría ser mayor al de las líneas 1, 2 y 3, que es de 7.50 pesos, aunque mencionó que el tema está en análisis.



"Se siguen tramitando ante el Fonadin recursos adicionales pero aún no se tiene respuesta, pero el gobernador ha manifestado que se hará con recurso estatal para poder cumplir", declaró.



Al respecto, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina indicó que ya se cubrió lo correspondiente a la primera y la segunda etapa, cuyos montos de ejecución ascendieron a 134 y 200 millones de pesos respectivamente, según datos presentados por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT).



Destacó que desde el inicio se planeó contar con una reserva para la Línea 4, ya que no se puede retrasar la obra ante la cercanía del cierre del sexenio.



"Mientras seguimos esperando, liberamos con recursos una primera etapa, volvimos a liberar una segunda etapa con recursos estatales y ahorita es imposible seguir esperando a que nos resuelvan, porque entonces no estaríamos entregando en tiempo y forma", manifestó.



La tercera fase de la Línea 4 de RUTA cruzará el Periférico Ecológico, desde Chachapa hasta el Parque Finsa Volkswagen, y su construcción se prevé arrancará para octubre.



Una vez que inicie operaciones en diciembre próximo se calcula traslade a cerca de 3 millones de usuarios con 97 mil viajes diarios.



Algunos de los municipios que conectará son: Puebla, Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula.