Antes de irse al gabinete de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina aseguró que concluirá su mandato.



Entrevistado después de la inauguración de CU2 de la BUAP, el mandatario dijo sentirse halagado por ser tomado en cuenta por la morenista, a quien reiteró su respaldo incondicional.



Sin embargo, el mandatario fue cauto al señalar que todavía no se concreta su adhesión al próximo gabinete federal.



Ello, debido a que aseguró desea concluir su periodo como jefe del Ejecutivo estatal hasta el próximo 13 de diciembre.



Al ser interrogado respecto a qué cargo ocuparía en el equipo de Claudia Sheinbaum, refirió que será la propia mandataria federal quien en su momento lo dé a conocer.



"En eso estamos firmes, en tratar de concluir el gobierno sin mayor tema, y bueno ya más adelante ella dará los nombramientos, a ella le corresponde", declaró.



En ese sentido, dijo estar comprometido de forma incondicional con el proyecto de de Sheinbaum, razón por la cual no le afectaría si hay algún cambio sobre el ofrecimiento.



"Hemos estado platicando con ella (...) Yo me siento muy halagado y por supuesto que más comprometido, en mi caso el apoyo fue incondicional y vamos a apoyar con todo y si en su momento se viene un cambio no pasa nada, y si se concretan las cosas para mí será un honor caminar junto a ella", expresó.



Aunado a ello, Céspedes Peregrina calificó como acertada la decisión de la presidenta electa del país para incluir en su gabinete a gobernadores de la "Cuarta Transformación" que este año concluirán su gestión, debido a que consideró aportarán experiencia en diversas áreas, lo que dará "buenos frutos" en el sexenio venidero.



"Cada quien tiene su propia área de especialidad, pero algo que es fundamental para la gobernabilidad y el progreso es la experiencia y si es bien aplicada, de la mano de la doctora, va a rendir buenos frutos y cuenta mucho para muchas cosas", destacó.