Ante los recientes hechos de violencia en el estado, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina consideró que hay regiones de Puebla donde se ha “relajado la seguridad”.

Por lo anterior, hizo un llamado los presidentes municipales a “no bajar la guardia” por considerar que están a punto de concluir su trienio.

Entrevistado tras encabezar el inicio del ciclo escolar 2024-2025, el mandatario habló de los hechos registrados en municipios como Cañada Morelos y Coronango, donde se dieron enfrentamientos que dejaron muertos y heridos

“No bajen la guardia, tenemos que seguir dando resultados hasta el último minuto. Estamos nosotros (gobierno del estado) dándole seguimiento muy puntual al tema de seguridad. Yo no me voy, me quedo hasta diciembre y quiero entregar un estado en mejores condiciones”, declaró en entrevista.

Señaló que existe apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, por lo cual recomendó a los ediles hacer equipo para reforzar la seguridad en todo el territorio poblano.

Esto tras el asesinato de una pareja en el conjunto habitacional Misiones de San Francisco de Coronango, y el enfrentamiento entre un grupo armado y elementos de la Guardia Nacional en Cañada Morelos, donde se registraron daños materiales y se recuperó una camioneta con reporte de robo.

Ediles no deben heredar deudas

Por otra parte, el gobernador del estado recomendó a los alcaldes salientes no dejar deudas en sus ayuntamientos, ya que el Congreso de Puebla no otorgó en los últimos años autorización para contraer créditos.

“Su obligación es liquidarlas (deudas) y tienen como plazo máximo el término de su gestión”, apuntó al recalcar que deben cubrir los pagos correspondientes a servicios y proveedores de este año, una vez que fueron ellos quienes ejercieron el presupuesto 2024.

“Eso sí, que no dejen de pagar a ningún proveedor, ni lo correspondientes a la operación de los ayuntamientos”, apuntó.