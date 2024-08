En la recta final del sexenio, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina reconoció que no se podrá cumplir con el pago total de pensiones de los trabajadores del ISSSTEP, debido a las complicaciones financieras que arrastra el organismo.



Sin embargo, aseguró que a diferencia de años pasados, en su gestión se tuvo un avance en la mejora de los servicios y en la resolución de juicios de trabajadores que esperan la aprobación de su jubilación.



"En el tema de pensiones es un tema nacional que hoy en día tiene características con cada estado, pero vamos a dejar muchos avances importantes. Al 100% no (se pagarán pensiones), pero sí vamos avanzarle en mucho", declaró.



En este sentido, el mandatario estatal reveló que exabogados que trabajaron en el ISSSTEP han recurrido a estrategias legales para ganar amparos y buscar la jubilación de manera adelantada y a la vez continuar trabajando.



Debido a ello, comentó que el área jurídica trabaja para conciliar y llegar a un acuerdo que no afecte a ninguna de las partes.



"Se trabaja para estabilizar las finanzas del fondo de jubilaciones y pensiones de los trabajadores, entendiendo que es su derecho", comentó al señalar que el gobierno cuenta con estadísticas que muestran un avance, pero no mencionó cuál es el déficit que se tiene ni cuántos trabajadores se encuentran en este proceso en el ISSSTEP.