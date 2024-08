Para el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina no existen riesgos para las inversiones extranjeras que se han pactado para Puebla, a pesar de la incertidumbre en los mercados financieros por las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador.



En entrevista, también descartó que la postura que ha fijado el mandatario federal ante los embajadores de Estados Unidos y Canadá, ponga en peligro los acuerdos hechos desde la entidad poblana para proyectos e inversiones.



"Aquí en el estado, no tenemos ninguna cancelación de inversión, siguen muy firmes y no vemos un efecto negativo", indicó.

Llama a ayuntamiento de Puebla a clausurar bares que violen reglamento

Por otra parte, el gobernador del estado habló sobre los videos que circulan en redes sociales, en donde se ve a jóvenes en estado de ebriedad cerca de Ciudad Universitaria (CU) y pidió al ayuntamiento de Puebla reforzar la vigilancia y hacer que se cumpla el reglamento para el funcionamiento de antros y bares.



Céspedes Peregrina exhortó a las autoridades municipales a clausurar de manera definitiva los bares que operen sin los permisos adecuados, y más cuando si se encuentran cerca de instituciones educativas.



"Es crucial que se aplique con determinación la normatividad vigente, pero los padres también deben estar alertas y supervisar de cerca el comportamiento de sus hijos”, apuntó.