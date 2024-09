La administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina comprará más de 41 mil juegos de placas para vehículos particulares, camiones, motocicletas y vehículos para personas con discapacidad. También adquirirá 100 mil tarjetas de circulación.



Esto como parte de los insumos que se necesitan para llevar a cabo el proceso de canje de placas entre los automovilistas.



Por lo anterior, el gobierno estatal emitió una licitación pública nacional dirigida a empresas interesadas en obtener el contrato, en donde se establece que la prestación del servicio será de manera inmediata a la firma del contrato y hasta el 13 de diciembre de 2024.



Se especifica que el proveedor deberá entregar las placas en un lapso máximo de 20 días hábiles, conforme a las solicitudes requeridas por el área contratante; además la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Federal (SICT) tendrá que dar su autorización.



En cuanto a las placas, se desglosa que se utilizarán 20 mil juegos de placas metálicas de circulación para automóvil particular con calcomanía alfanumérica de identificación vehicular (engomado), así como 10 mil pares de para transporte privado de camión particular.



De igual manera se necesitan 40 placas de transporte privado de motocicleta con calcomanía de identificación (stickers), y mil 200 juegos para vehículo ecológico particular con calcomanía alfanumérica de identificación (engomado).



Adicionalmente la empresa ganadora deberá suministrar 300 juegos de placas metálicas de circulación de transporte privado para discapacitados, y 100 mil piezas de tarjetas de circulación para servicio particular, así como laminado holográfico de alta seguridad.



La licitación establece que todas las placas deberán cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016 y deberán pasar por un método de prueba, a través de 10 módulos establecidos por la Secretaria de Administración para verificar el código de seguridad y otros requerimientos solicitados.



En tanto, la presentación de propuestas técnicas se realizará el 10 de septiembre, mientras que las económicas el 17, y el fallo se dará el 19 del mismo mes.