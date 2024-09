Debido a la posición de su hermano Mauricio Céspedes Peregrina como presidente de la Mesa Directiva, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina no se presentó a la toma de protesta de la nueva Legislatura del Congreso de Puebla, por "aseo político”.



Así lo señaló el secretario de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, al indicar que el mandatario decidió no participar en el acto de inicio de la nueva Legislatura.



“Él prefirió no empañar la importante constitución de esta Legislatura; no tiene una controversia jurídica, más sí tiene un criterio de cuidado y se aseo político”, apuntó.



Minutos antes, con 40 votos a favor, los diputados locales electos refrendaron la designación del hermano del mandatario poblano para que encabece la Mesa Directiva, que entró en funciones este domingo 15 de septiembre.



Desde ayer, Sergio Salomón defendió que no existe un conflicto de interés, ya que argumentó se trata de “situaciones diferentes” al existir la separación de poderes.



En este sentido, comentó que se mantiene respetuoso de la autonomía del Legislativo, y prometió no opinar ni interferir en las decisiones que los diputados locales.