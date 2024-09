El secretario de Gobernación en el estado, Javier Aquino Limón rechazó haber sido víctima de un asalto la noche del sábado en la autopista a Tehuacán.

Tras asistir a la ceremonia por el 214 Aniversario de la Independencia de México, concedió una entrevista para aclarar que auxilió al secretario de Formación Política de Morena, Felipe Colotla Lopez, quien solicitó su ayuda.

Lo anterior, luego de que se corriera la versión de que el asaltado habría sido él cuando circulaba sobre la autopista Puebla-Orizaba.

Al respecto, Aquino Limón relató que justo cuando se dirigía a Acatzingo, su municipio natal, recibió el llamado de su compañero de partido, buscando su apoyo, después de haber sido despojado de su vehículo particular.

"Me tocó a mí brindar apoyo al compañero Felipe Colotla, quien fue asaltado lamentablemente la noche de ayer; iba en el mismo tramo y me acerqué para brindarle apoyo, por eso se me vio en algunas fotografías", comentó.

En este sentido, comentó que llegó al lugar del incidente y otorgó el apoyo a la familia Colotla con ayuda de la Policía Estatal, tras el robo de su camioneta.

Por otra parte, el titular de la Segob informó que hasta el momento no se han reportado hechos graves en los 217 municipios del estado a horas de celebrarse el Grito de Independencia, por lo que confió habrá "saldo blanco" durante las fiestas patrias.