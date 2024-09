El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que se inició una investigación sobre el caso de un reo a quien sus compañeros de celda golpearon para exigirle el supuesto cobro de piso en el penal de San Miguel, ubicado en Puebla capital.

Lo anterior, tras la difusión en redes sociales de un video promovido al parecer por familiares de los internos, en donde se observa a un hombre golpear a tres de sus compañeros de prisión hasta dejarlos prácticamente inconscientes.

Ante ello, el mandatario estatal pidió esperar a conocer los datos precisos de lo acontecido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla, ya que aún se desconoce la procedencia del video y cuándo fue grabado.

Sin embargo, aseguró que si los hechos resultan ser recientes se actuará con todo el peso de la ley, ya que su administración no avalará este tipo de conductas violentas.

“Son cosas que nosotros no avalamos, no admitimos, pero primero tenemos que revisar en qué tiempo se dio y la temporalidad del video; pero es algo que tenemos que evitar a toda costa y que no suceda nunca”, declaró en entrevista en el municipio de Huejotzingo.

La investigación del caso está a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE).