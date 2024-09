Ante la ola de violencia en Puebla, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina justificó que se debe a la lucha de grupos delictivos que "se mandan mensajes entre sí", a quienes mandó el mensaje de que "pagarán por sus actos"



En su habitual conferencia de prensa, el mandatario estatal fijó su postura sobre los hechos de inseguridad en la entidad, previo al relevo en la gubernatura, y aseguró que en su administración ni se han relajado ni se han confiado.



"No vamos a sucumbir ni a bajar la guardia; Puebla no es ni será refugio para delincuentes y, quien cometa un delito, pagará por sus actos", advirtió.



En esa tónica, el mandatario estatal argumentó que lo que hemos visto en los días recientes tiene que ver con una serie de actos que realizan organizaciones delictivas, que “buscan con el estruendo mandarse mensajes entre ellos, a partir de lo que consideran da resultado a sus intereses en el lenguaje de la violencia”.



A pesar de ello, rechazó que se tenga la intención de minimizar los hechos y dijo que como autoridad tiene claro que por encima de lo que se pueda decir, “la obligación del Estado es prevenir que este tipo de sucesos ocurran", ya que generan zozobra e inquietud "legítima" de la población.



Por lo anterior, ofreció no "relajar" las acciones de seguridad hasta el 13 de diciembre cuando dejará el cargo, a fin de que pueda entregar un estado en paz, seguro y con tranquilidad.



En este sentido, pidió también a los 217 ayuntamientos asumir su responsabilidad hasta el 15 de octubre cuando se van, para reducir la incidencia delictiva, contando con el apoyo de la Federación y el gobierno estatal.



"No demos lugar a que los enemigos de la ley asuman que exista algún vacío; hablemos con nuestros encargados de seguridad municipal, con los mandos y comandantes, para intensificar su labor hasta la llegada de los nuevos alcaldes”, enfatizó.



De esta manera, a menos de 20 días de que concluyan su mandato, el gobernador del estado pidió a los alcaldes salientes y entrantes fortalecer las estrategias de prevención y proximidad, a fin de garantizar la paz social en sus demarcaciones.



"Esa es la certeza que deben tener los poblanos, de que sus autoridades en funciones y electas, cerramos filas para salvaguardar la integridad de sus familias en todos los rincones del estado”, enfatizó.



Sostuvo que “no hay lugar a relajaciones o distracciones de ningún tipo”, tanto para las autoridades estatales como federales, por lo que agradeció la colaboración de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional.



Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Daniel Cruz Luna comentó que tienen identificadas a bandas delincuenciales, donde hay involucradas personas de otras entidades y no sólo de Puebla.



"No es algo que ignoremos. Hay bandas plenamente identificadas, pero por temas del debido proceso no se puede decir nada más", apuntó.