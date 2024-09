El gobernador actual Sergio Salomón Céspedes Peregrina y el electo Alejandro Armenta Mier dieron inicio al proceso de transición del Poder Ejecutivo de Puebla, el cual aseguraron será eficiente, transparente, oportuno y apegado a la ley.

El acto protocolario se realizó en el Centro Integral de Servicios (CIS) de angelópolis, donde ambos mandatarios acudieron con los integrantes de sus equipos de transición.

Durante su intervención, el mandatario estatal aseguró que dejará a Puebla con finanzas sanas, sin deudas, para que la nueva administración pueda arrancar sin inconvenientes, luego de señalar que cuando él inició su mandato enfrentó el pago de impuestos y litigios mal hechos que heredó de otras gestiones y que significaron la pérdida de 5 mil millones de pesos que “no aplicó”.

En esa tónica, ofreció puertas abiertas a la administración que está por iniciar, a fin de facilitar una entrega-recepción responsable e informó que para su correcto desarrollo se conformaron cinco mesas de trabajo: Finanzas, Administración y Función Pública; Gobernación y Seguridad Pública; Gobernación, Movilidad y Medio Ambiente; Economía, Trabajo, Desarrollo Rural y Turismo; Salud, Educación y Bienestar.

Por lo anterior, convocó a los gabinetes saliente y entrante a trabajar en unidad y con disposición en favor del desarrollo del estado.

“Las bases han sido sentadas y los proyectos se encuentran en marcha; con voluntad política, planeación estratégica y humanismo solidario, el crecimiento del estado en manos de Alejandro Armenta estará garantizado”, expresó al definir a su sucesor como un hombre que ha caminado el estado y conoce las necesidades de la gente, lo que le permitió ganar la elección del 2 de junio pasado.

En esa tónica, señaló que la 4T no se detiene, se renueva y avanza. “En Sergio y Alejandro nos encontramos dos hombres de México, dos hombres de Estado, dos hombres de pueblo, y por eso queremos sembrar precedentes de paz social, diálogo, respeto, por siempre y para siempre en Puebla”, enfatizó.

Por otra parte, Céspedes Peregrina afirmó que culminará el 100 por ciento de las obras que están en proceso en el estado, a excepción del traslado de Finanzas a la nueva sede en la Vía Atlixcáyotl, debido a que el proceso de digitalización y la mudanza del personal le tocará al nuevo gobierno; la línea 4 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) podría también sobrepasar la fecha del 14 de diciembre cuando él se va.

“Entregaremos un estado con finanzas sanas, que no adquirió un solo peso de deuda, no hemos generado un solo PPS (Proyecto de Prestación de Servicios) y, por el contrario, en estos dos años hemos abonado al pago de deuda y de impuestos de otras administraciones que no nos correspondía”, soltó.

En este sentido, el gobernador del estado afirmó que “hay un manejo escrupuloso” del dinero y que cuando Alejandro Armenta asuma la gubernatura no se encontrará con sorpresas, por lo que le pidió tener confianza de que su administración arrancará en buenas condiciones y sin problemas financieros.

Gobierno actual institucional y generoso

Como parte su mensaje, Alejandro Armenta agradeció al gobierno actual por ser “institucional” y “generoso” durante la transición, lo que ha permitido tener una vinculación con mayor tiempo y de manera oportuna con las dependencias estatales.

Dijo que a 80 días de que se dé el cambio de gobierno en Puebla, puede declararse un relevo “histórico” porque existen coincidencias con el mandatario Sergio Salomón Céspedes, en el sentido de privilegiar la institucionalidad, colaboración, respeto y acompañamiento, replicando la transición que se vive a nivel federal con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A partir de diciembre nos tocará mantener y superar el ritmo administrativo, no en un afán de menos precio, es parte de la evolución social y política del ser humano que los gobiernos que entran tienen que superar los trabajos por el bien de la población”, enfatizó al indicar que en lo que va de la transición ha observado un gobierno con buen ritmo de trabajo.

Tras fijar sus posturas, ambos mandatarios firmaron la minuta y se tomaron la fotografía oficial.