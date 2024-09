Luego de la protesta de policías en Izúcar de Matamoros, a causa de la falta de pago de salarios, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina pidió a las y los presidentes municipales no dejar deudas ni problemas a las autoridades entrantes.

En este sentido, pidió a las autoridades municipales en funciones acordarse de lo que se quejaban cuando inició su mandato, para no hacer lo mismo a las y los próximos alcaldes.

Además, el morenista recalcó que si heredan asuntos irregulares podrían derivar en algún tipo de responsabilidad al término de su administración.

"El llamado es muy puntual a que no dejen deudas, no dejen problemas porque después van a ser problemas para ellos (...) que ellos recuerden de lo que se quejaba cuando entraron y no repitan el mismo caso", manifestó.

Por lo anterior, Céspedes Peregrina exigió a los ayuntamientos dejar en buenas condiciones la seguridad pública y los elementos en sus demarcaciones, debido a que señaló es algo fundamental para garantizar la gobernabilidad durante el cambio de administración.

“No es que se los pida el gobernador, es que deben cumplir con sus obligaciones porque así se comprometieron con los ciudadanos”, apuntó.