Al indicar que nadie es propietario de un partido político, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina defendió el futuro gabinete del presidente municipal electo de Puebla, José Chedraui Budib, ante las críticas de que integró en su mayoría a morenovallistas y gente vinculada con el exalcalde Luis Banck, pero desplazó a los perfiles de la izquierda.

En su conferencia de prensa de los lunes, el mandatario estatal se refirió a la postura de morenistas que se oponen a que cuadros ajenos a la 4T formen parte del Ayuntamiento de Puebla, y comentó que primero le gustaría saber quiénes son y posteriormente revisar si sus señalamientos no tienen que ver con un interés por ocupar cargos públicos.

“Cuando andas en campaña andas sumando y cuando ya no estás en campaña entonces ya no, no entiendo; además ¿quién les da el derecho, la potestad, las escrituras o la propiedad de algún partido?, y no me refiero a Morena, sino a todos los partidos”, manifestó al dar su respaldo a Chedraui quien este lunes presentará a su equipo de trabajo.

En la misma tónica, Céspedes Peregrina dijo que fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien abrió las puertas de Morena para todas y todos, siendo él fundador y luchador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por lo que ahora toca a sus militantes y autoridades demostrarlo con actos.

“Hay que entender que el poder no es para toda la vida, la vigencia no es para toda la vida, si se quiere crecer hay que renovarse, hay que dejar que pase más gente, y en ese aspecto, si el mismo presidente en su libro menciona que los principios de izquierda se demuestran en el ejercicio de gobierno, pues entonces no es necesario que se pongan la bandera, cuando una cosa es lo que dices con la boca y otra la que dices con tus actos”, expresó.

Lo anterior, luego de que morenistas como el diputado federal por Puebla, Alejandro Carvajal, criticó que los perfiles seleccionados por José Chedraui, la mayoría son morenovallistas y si acaso incluyó a tres cuadros de la izquierda.

Ante ello, el gobernador del estado aclaró que las reglas se dictan a nivel nacional y que esas son las que Morena ha seguido en Puebla, por lo que vio como positivo el hecho de que el próximo alcalde de Puebla considere a gente de otras fuerzas políticas entre sus colaboradores.

“Habrá que ver quiénes son las voces, no me he enterado quiénes son, pero yo espero que esas voces no quieran postularse ellos, porque no nada más es en Morena, esto pasa en todos los partidos: sino soy yo, pues nadie puede ser, porque nadie tiene la calidad que yo tengo para poder ser; o si no soy yo, pues que sea alguien de mi familia, y si no es alguien de mi familia pues tampoco puede ser, porque nada más hay unos cuantos fundadores y unos cuantos que tenemos la calidad moral, la verdad absoluta y el derecho para poderlo hacer, eso no funciona”, recriminó.

De esta forma, Sergio Salomón Céspedes hizo un llamado a los morenistas a que sumen y a que dejen de lado los “protagonismos” con el afán de presionar por obtener algo a cambio, ya que este tipo de prácticas son las que usaban viejos partidos como el PRI, lo que aseguró Morena rechaza.

“Prácticamente están diciendo a ver qué me toca, como lo hacía el PRI, ¿se acuerdan?, entonces a veces no entiendo en dónde está la diferencia”, remató.