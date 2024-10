El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina hizo un llamado a padres de familia para que pongan mayor atención y vigilen de cerca a sus hijos, esto ante los tres casos de sustracción de menores registrados en días recientes.

Además, reiteró su petición a las policías municipales para "no bajar la guardia" a escasas dos semanas de que se dé el cambio de autoridades en los 217 ayuntamientos.

En entrevista, el mandatario comentó que las autoridades de Puebla ejercieron una presión "muy fuerte" y se tuvo una respuesta inmediata para dar con el paradero de Kelvin Leonardo, el menor de 5 años sustraído de su propio hogar, por cuya desaparición familiares bloquearon las casetas en San Martín Texmelucan.

Tras expresar su alegría por la localización del infante, comentó que su búsqueda implicó la movilización de las distintas corporaciones de seguridad, que establecieron cercos policíacos en el estado hasta dar con el pequeño originario de San Matías Atzala en Teotlalcingo.

Sin dar detalles, refirió que Kelvin fue sustraído y localizado en inmediaciones de Santa Rita Tlahuapan, por lo que las investigaciones siguen su curso para determinar si fue por conflictos personales que se dio este hecho lamentable.

"Qué bueno que está bien, me dio mucho sentimiento cuando se reencontró con sus padres y que bueno que no pasó a mayores (...) la presión fue muy fuerte y se reaccionó a tiempo, me quedo con la sonrisa del pequeño", dijo.

A su vez, Céspedes Peregrina dio a conocer que por la supuesta sustracción de una bebé en el Centro de Maternidad, que se localiza en la colonia Joaquín Colombres, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició también una investigación para dar con los responsables y aclarar el caso.

"Hay datos en proceso que es importante reservárselos, porque hay que dar con los responsables, tiene varias condiciones esa historia que espero pueda platicar el fiscal con calma", abundó.

Finalmente, el gobernador del estado confirmó que ya se llevan a cabo las indagatorias para localizar a un bebé de 20 días de nacido que habría sido sustraído de su hogar por un grupo armado, que entró a robar a una vivienda en Zautla, donde se encontraba con su abuelo.

Los primeros reportes refieren que a las 6:00 de la mañana de este martes dos hombres y una mujer encapuchados entraron al domicilio y exigieron la entrega de dinero, ya que el abuelo del menor y propietario de la casa, es el tesorero del comité de la feria de Tenampulco, por lo que también se llevaron al bebé.