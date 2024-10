El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo no contar con “datos duros” para comparar la deuda del ayuntamiento de Puebla por 680 millones de pesos, con el desfalco que dejó su antecesor Miguel Barbosa Huerta, a través de Banco Accendo por casi la misma cantidad.



Después de inaugurar la rehabilitación del Complejo Museístico de la Ex fábrica La Constancia Mexicana, el morenista fue nuevamente cuestionado sobre la polémica por la situación financiera en el gobierno de la ciudad, y recalcó que será el alcalde electo José Chedraui Budib, quien informará de cómo encontró el municipio, cuando asuma el cargo el ptóximo 15 de octubre.



“Tiene que haber mucha claridad por parte del ayuntamiento, que haya mucha transparencia, que diga efectivamente como se gastó, si hubo un gasto responsable o irresponsable”, respondió a las críticas en torno a que la deuda que podría dejar el gobierno capitalino, presidido por el panista Adán Domínguez, es similar en monto al que heredó el fallecido gobernador de Morena, Miguel Barbosa.



El mandatario estatal recalcó que en este momento, es a la administración saliente del PAN a quien le corresponde dar cuentas claras a la ciudadanía.



En tanto que, el gobierno entrante de José Chedraui está obligado a denunciar cualquier irregularidad, tras hacer una revisión a los estados financieros del ayuntamiento de Puebla.



“En Accendo hablamos de 600 millones, pero en este tema del ayuntamiento no tengo datos duros para poder decir si la cifra es similar o superior”, atinó a decir al contestar la pregunta de si lo que se queja hoy Morena en el gobierno de la capital, es lo mismo que ocurrió en la administración barbosista.

Sigue deuda de 19 mpd a Conade

Por otra parte, Céspedes Peregrina confirmó que no se ha cubierto el adeudo que tiene el gobierno de Puebla con la Comisión Nacional del Deporte (Conade), por un monto de 19.2 millones de pesos.



En este sentido, defendió que la deuda no fue generada por la extitular del Instituto Poblano del Deporte (Inpode), Yadira Lira, sino heredada desde el 2011, aunque todavía no se precisa si el desfalco lo ocasionó el gobierno del priista Mario Marín Torres o del panista Rafael Moreno Valle.



“Está pendiente la deuda con la Conade, se tiene desde antes de Yadira, es lo que tengo entendido que todavía no se paga”, apuntó.



“Nos tocó sufrir las faltas que cometieron administraciones pasadas, pero aun así el gobernador ha estado respaldando proyectos propios, realizando alianzas con federaciones y organizaciones internacionales”, abundó al lamentar que a raíz de lo ocurrido Puebla es considerado en pocas ocasiones para eventos deportivos nacionales e internacionales.