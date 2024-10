El gobierno de Puebla no prevé ampliar el programa “Bacheo Nocturno” para reparar más vialidades y calles de la capital y zona metropolitana, como han demandado ciudadanos.



Así lo señaló el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, al considerar que la inversión de 50 millones de pesos para “paliar” el problema de la aparición de hoyos en el pavimento, es suficiente para ayudar a los ayuntamientos donde las y los alcaldes han sido omisos.



Por lo anterior, reiteró el llamado a las y los alcaldes electos para que, una vez que asuman el cargo, atienden el asunto del bacheo.



El día de ayer arrancó el programa emergente de bacheo, por las noches, en algunas calles de la ciudad y los municipios conurbados, ante el reclamo y la demanda de los habitantes porque las vialidades se encuentran en muy mal estado.



Al respecto, el mandatario estatal comentó que “es un mundo de vialidades” las que están en malas condiciones por los hoyos que se han hecho, en plena temporada de lluvias.



Detalló que los trabajos de bacheo comenzaron en calles de Puebla capital, donde más tráfico vial se registra, así como en San Andrés y San Pedro Cholula.



Además, refirió que pedirá al responsable del programa que presente un informe del avance que se realice en la primera semana.



“Espero que sea suficiente el recurso para paliar el problema y que los nuevos alcaldes asuman la responsabilidad a la brevedad posible (...) No me gustaría invertir más, porque andamos comprometidos de recursos”, manifestó.





Alcaldes deben ser transparentes para cerrar sus gestiones



De paso, Sergio Salomón advirtió que no habrá impunidad para las y los presidentes municipales que al dejar el cargo incurran en irregularidades.



Dijo que para evitar responsabilidades administrativas o legales, deben “respetar lo que es del pueblo y salir con responsabilidad”.



“No habrá ningún tipo de acción que les permita que haya impunidad. Conozcan la ley y entreguen en buen estado el patrimonio de sus pueblos”, remató.