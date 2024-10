La presencia de lluvias en el estado de Puebla, provocó deslaves y daños en viviendas de cuando menos cuatro municipios, por lo que familias tuvieron que ser evacuadas.



De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil estatal, en ningún caso hubo víctimas fatales.



Dio a conocer que en el municipio de Chignautla resultó afectada una vivienda a causa de un derrumbe en la comunidad de Tezontepec, donde una mujer y un menor fueron valorados médicamente en el Hospital General de Teziutlán, debido a que sufrieron raspaduras menores que no pusieron en riesgo su vida.



Para evitar riesgos, la familia tuvo que dejar la casa de manera temporal y ser trasladada con familiares.



Mientras que en Tlatlauquitepec, una casa localizada en la comunidad de llita sufrió daños parciales.



Debido a ello, los habitantes del inmueble fueron llevados con familiares, ya que la vivienda se encuentra en el margen de una ladera que presenta desplazamiento de suelo.



Otro municipio afectado por las lluvias, fue Coyomeapan donde hay una vivienda con riesgo de derrumbe por deslizamiento de ladera, la cual ya presenta grietas en el suelo y paredes.



A modo de prevención, las personas que habitaban el inmueble decidieron refugiarse con familiares.



Por otra parte, se dio un desgajamiento de tierra en la carretera principal del municipio de Zoquitlán, en la comunidad de Quetzaltotoc, en donde dos casas tuvieron afectaciones. .



La primera tiene un boquete en el muro, ante lo cual se colocaron tabiques provisionales, mientras que la segunda vivienda aledaña no registró daños estructurales, sólo ruptura de vidrios de las ventanas y no hubo necesidad de desalojar a las personas.



A través de redes sociales, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que ya se brinda atención a las personas afectadas, y reiteró que existe un plan de contingencia.



Señaló que se hará un diagnóstico y dictamen con apoyo de personal técnico para determinar las afectaciones y brindar el apoyo correspondiente.