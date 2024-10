Este 2024 el gobierno del estado podría pagar a ejidatarios de Chignahuapan la expropiación de sus tierras para la construcción de la carretera Tlaxco-Tejocotal, aseguró el secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón.



Entrevistado en el Centro de Convenciones de la ciudad a donde acudió a una reunión con contralores, dio a conocer que luego de dos meses del bloqueo en autopistas del estado por campesinos las mesas de trabajo presentan avances.



Para el caso que compete a Carreteras de Cuota Puebla, el funcionario refirió que ya se tienen dos propuestas de avalúos por los predios afectados, las cuales se presentaron a los ejidatarios durante una de las mesas de diálogo, a fin de que las revisen.



No obstante, comentó que hasta el momento los pobladores han manifestado que aspiran a una mejor remuneración, motivo por el cual todavía no se determina el monto a pagar.



Ante ello, aseguró que hay disposición del Estado para cubrir la indemnización, pero evitó especular sobre cuánto pagarán, aunque previamente se calculó la cantidad de 40 millones de pesos.



"No quisiera especular porque nos ha causado ruido, entonces queremos que sea la autoridad legal la que determine el costo y que los ejidatarios acepten y pueda resolverse el asunto", recalcó.



De las ejidos en zona federal, Aquino Limón refirió que "están en la misma ruta" y han ido avanzando en las negociaciones de manera rápida, por lo que confió en que se terminen de resolver bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



Hay que recordar que ejidatarios del municipio de Santa Rita Tlahuapan mantuvieron cerrados los dos sentidos de la autopista México-Puebla por cinco días, a la altura del kilómetro 70+400, para exigir el pago pendiente de las tierras que les expropió el gobierno federal para la construcción de la vialidad y del Parque Nacional Izta-Popo