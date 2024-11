A pesar de que la seguridad es el principal reclamo de la población, hay municipios de Puebla sin armamento y que han pedido al gobierno les envíe policías para cubrir la falta de agentes que tienen en sus corporaciones, ya que aún no acreditan a sus mandos policiacos, cuestionó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

En esa tónica, pidió a las y los alcaldes comprometerse con el tema, y comenzar por tener conocimiento de la Ley, a fin de tener claridad de cuáles son los periodos para solicitar armamento y para certificar a sus elementos.

Esto, debido a que comentó hubo ayuntamientos que quizá “con dolo” devolvieron todo el armamento y patrullas de sus corporaciones al Estado, pero contradictoriamente ahora se quejan de la falta de policías para las labores de patrullaje.

“Ahora hay unas y unos presidentes municipales que se quejan porque no tienen armas y hay otros que les preguntas e ignoran por completo los procesos y plazos para solicitar armamento a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, reprochó.

Por lo anterior, el mandatario aseguró que habrá coordinación del gobierno estatal con los 217 municipios para las acciones de seguridad, pero no de manera permanente como lo piden algunos –sin mencionar nombres-, debido a que recalcó es obligación de los ayuntamientos contratar elementos y certificarlos.

“Otros me exigen que les mande policías, cuando es su responsabilidad y no la del gobierno estatal, y no se los vanos a mandar de manera permanentes. Eso sí, habrá patrullaje y colaboración como se ha hecho hasta ahora con todos”, remató.