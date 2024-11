El Partido Acción Nacional (PAN) debe tener "calidad moral" para hablar sobre inseguridad, criticó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ante la postura de la líder estatal del albiazul Augusta Díaz de Rivera, de que las autoridades deben cambiar la estrategia para frenar la ola de violencia en Puebla.



Tras entregar infraestructura educativa al norte de la capital poblana, el mandatario otorgó una entrevista y manifestó que no le preocupan las críticas de la derecha poblana, ya que cuando fueron gobierno no combatieron al crimen organizado.



"No me preocupa lo que diga ella (Augusta Díaz de Rivera), cuando ellos estuvieron al frente no lo combatieron y ahora estamos haciéndolo con mucha fuerza y mucha puntualidad", reprochó.



Esto, luego de que se difundió en redes sociales un video de la dirigente del PAN, en donde se le ve dirigir un mensaje a las autoridades para exigirles que atiendan la inseguridad con hechos y no con "promesas vacías", luego de los hechos violentos en Atlixco y Chignahuapan.



A lo que Céspedes Peregrina respondió que en los gobiernos de la 4T lo están haciendo de manera frontal.



"Hay que tener calidad moral para poder decir eso; sin embargo, nosotros seguimos haciendo un combate fuerte y frontal. En Puebla específicamente lo estamos haciendo y atendiendo el tema en los 217 municipios", apuntó.



Ardelio Vargas es mi amigo

Sobre su futuro arribo al Instituto Nacional de Migración (INM) y la posibilidad de que incluya en su equipo al extitular Ardelio Vargas, el gobernador de Puebla reiteró que no hablará nada sobre el tema hasta que concluya su gestión.



Sin embargo, recomoció que tiene una amistad cercana con él.



"Es mi amigo pero yo quiero decirles que de migración yo no tocaré nada hasta que estemos por allá. Reitero, es mi amigo, lo aprecio, pero no hablado de eso con él", apuntó.