El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) dará inicio este lunes 11 de noviembre la convocatoria para el primer periodo de ingreso a residencias médicas 2024-2025.



Las especialidades a reclutar son: anestesiología, cirugía general, ginecología, medicina interna, pediatría, traumatología y ortopedia, además de radiología e imagen.



Las personas interesadas tendrán que cumplir con ciertos requisitos como: entrevistas con el coordinador de Enseñanza e Investigación, Pierre Mitchel Aristil, y con la o el profesor titular del curso, presentar exámenes de selección y psicométrico, así como hojas de datos personales.



También deberán presentar documentación en original y tres copias de: constancia de selección del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), acta de nacimiento, constancia de situación fiscal, CURP actualizado, credencial de elector, comprobante domiciliario, certificado de estudios profesionales, título y cédula profesional (por ambos lados) o acta de examen profesional y constancia de trámite.



De igual forma, las y los aspirantes deberán entregar constancia de no inhabilitado y de no antecedentes penales, reseña curricular, certificado médico y dos fotografías tamaño infantil. Además, un disco compacto con los siguientes documentos digitalizados en formato jpg: constancia de selección ENARM, acta de nacimiento, CURP, título y cédula profesional (ambos lados) o acta de examen profesional y constancia de trámite.



Cabe mencionar que para quienes su primera opción sea el ISSSTEP y todavía no cuenten con la constancia de selección del ENARM, de cualquier manera podrán acudir al departamento de Enseñanza a partir de este lunes.



Al personal seleccionado recibirá como beneficios: una beca mensual, así como prestaciones de ley.



La convocatoria está disponible en la página del ISSSTEP Puebla, y también podrán comunicarse al número telefónico 551 02 00 y 551 03 00 extensión 2601, 2602 y 2603, del Departamento de Enseñanza e Investigación.