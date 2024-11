El gobierno de Puebla inauguró este martes la estación de bomberos de la colonia San Ramón, una de las más alejadas del centro de la ciudad, la cual estará integrada a la red estatal de cuerpos de emergencia y brindará atención a 6 mil 500 habitantes del sur de la capital poblana.

Durante el evento, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que la nueva unidad tuvo un costo de 42 millones de pesos y dará servicio a los vecinos del sur que contarán con atención oportuna en incendios y diversos siniestros.

Además, señaló que la estrategia forma parte del fortalecimiento del Heroico cuerpo de Bomberos, a quienes pidió trabajar con el próximo mandatario Alejandro Armenta Mier para mantener una institución fuerte y que dé resultados.

“Yo los invito a que en los próximos seis años caminen de la mano de Alejandro Armenta. Y también a la sociedad le pido hacer equipo con las autoridades”, expresó al recalcar que la recomposición del tejido social es responsabilidad de todos y que comienza por la buena crianza de los hijos en los hogares.

“Es compromiso de todos, porque la policía no educa hijos y esto no tiene que ver con los operativos, si no con la atención en casa”, recalcó.

El mandatario estatal aseguró que, a pesar de que está por concluir su gestión, habrá la misma atención en el tema de seguridad pública, ya que “la tranquilidad de las familias es prioridad”.

Ante policías estatales y bomberos, Céspedes Peregrina resaltó el incremento de 10 a 16 mil pesos para el sueldo de los agentes, así como la entrega de patrullas, armamento y uniformes.

La obra

Luis Roberto Tenorio García, secretario de Infraestructura estatal, explicó que la obra se desarrolló en una superficie de 753 metros cuadrados, con una inversión de 41 millones 998 mil pesos.

Explicó que fue una reubicación de la vieja estación que se encontraba sobre la 11 Sur, a un costado de la Casa de Justicia.

A su vez, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Martínez, explicó que la nueva estación se entregó con motivo del 119 aniversario del surgimiento del Cuerpo de Bomberos de Puebla.

Dijo que este día también se entregaron cinco unidades equipadas para el rescate y servicio en el sur de la ciudad de Puebla.