El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina consideró que hubo omisión del ayuntamiento de San Andrés Cholula al permitir el funcionamiento del consultorio de Marilyn Cote, sin constatar que fuera psiquiatra y estuviera acreditada para recetar medicamentos controlados.

Aunque evitó hablar de los avances en la investigación, dijo que hasta ahora no se ha hablado de la responsabilidad que tienen los ayuntamientos al momento de otorgar las licencias de funcionamiento para los establecimientos, por lo que en este caso las autoridades sanandreseñas pasaron por alto los criterios que se necesitan para abrir un consultorio médico.

“Yo creo que hay una omisión importante, hay una omisión porque si tú vas a dar permiso para una gasolinería, pues revisas que todo esté en orden y bajo la regla; igualmente para un consultorio, si vas a dar permiso para que funcione, entonces tienes que verificar que lo que vaya a funcionar allá esté dentro de la regla, entonces aquí creo que hay una omisión muy importante”, manifestó.

En este sentido, el gobernador del estado señaló que es necesario revisar cómo se puede ejercer “algún tipo de acción” para que las autoridades de todos los niveles, incluidos los ayuntamientos, asuman la responsabilidad que les toca en casos como estos, donde se infringió la ley.

“Ya todo está marcado en ley, pero hay que hacerla cumplir, los ayuntamientos al momento de entregar una licencia de operación tienen que ver que todos cumplan con los requisitos, es una realidad”, citó.

Sobre si Marilyn Cote será pronto arrestada, evitó dar cualquier dato para no entorpecer la investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero insistió en que el caso se llevará hasta sus últimas consecuencias para que la sociedad “tenga claridad”.

“Por supuesto que se tiene que esclarecer y dar mucha claridad a toda la sociedad, pero no quiero hablar, no quiero hablar para no entorpecer la investigación”, recalcó en torno a toda la información que ha surgido en torno a la también abogada que tenía su consultorio en Puebla y atendía a pacientes con problemas de salud mental.