El gobierno federal aplicó a Puebla un segundo ajuste al presupuesto por un monto de 1 mil 477 millones de pesos, lo que representa una disminución de 45 por ciento para el cierre del año.



Así lo anunció la secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, al precisar que el recorte se aplicará en dos etapas: la primera fue el pasado 13 de noviembre y la segunda se dará el 25 del mismo mes.



Explicó que en el tercer cuatrimestre de la entrega de participaciones, la Federación notificó a la administración estatal sobre el recorte para el periodo de octubre a diciembre.



"Se trata del segundo de tres ajustes cuatrimestrales que se aplicaron a las participaciones proyectadas para el presente año", detalló.



La funcionaria recalcó que el impacto de este segundo recorte superó cualquier proyección que Puebla tenía, ya que al inicio de 2024 hubo uno de 900 millones de pesos.



Esto, dijo, a pesar de que Puebla en 2023 y 2024 enfrentó contingencias financieras, como fue la aprobación de medidas salariales para el magisterio poblano.

Deuda estatal se redujo a 9 mil mdp

Aunado a ello, Morales Guerrero informó que en los dos años recientes el gobierno cumplió con el pago de la deuda estatal por un monto global de 2 mil millones de pesos, con lo cual se redujo de 11 mil a 9 mil millones de pesos.



Aunque en suma, pormemorizó, Puebla dispuso de pagos por el orden de los 3 mil millones de pesos, que fueron financiados con recursos de libre disposición.



No obstante este panorama, la secretaria de Finanzas aseguró que todos los compromisos del gobierno de Puebla se encuentran financieramente respaldados.



Incluso, recalcó que se cubrirán oportunamente todos los pagos de nómina, contratos y ejecución de obras que están en proceso.



De paso, comentó que para evitar que los gobiernos municipales registren un déficit o falta de liquidez, se les avisó por oficio que manejen el recurso de manera prudente y tengan una planeación financiera.



En este sentido, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina afirmó que, pese al recorte presupuestal, dejará "finanzas sanas" al gobierno entrante de Alejandro Armenta Mier, debido a "la estricta disciplina financiera" que hubo en su gestión

De esta manera, justificó que el gobierno del estado no podrá adelantar el pago de participaciones por 300 millones que solicitó en préstamo el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib.



"En el caso del alcalde Pepe Chedraui de las participaciones, creo que no se entendió muy bien la declaración de la secretaria, queremos ser muy claros, estamos de salida, ya no tenemos nosotros condiciones presupuestales para poder financiar municipios, ni a Puebla ni a nadie", aseveró.



El mandatario estatal argumentó que de la misma manera en que el gobierno logró un ahorro de 73 millones de pesos y por eso está en semáforo verde en sus finanzas, ahora toca a las y los alcaldes poner tener estrategias de gasto.